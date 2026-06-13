Ивелина Василева: Прокуратурата е сезирана за екорекетьорите
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева заяви в ефира на Дарик, че ведомството е сезирало прокуратурата за така наречените "екорекетьор...
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Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева заяви в ефира на Дарик, че ведомството е сезирало прокуратурата за така наречените "екорекетьор...