Екоакция поставя боклука на мястото му
Екоакция ФАС OFF или "Да поставим боклука на мястото му" се провежда днес във Варна и още осем града в страната
Следете всички новини, анализи и коментари за Екоакция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екоакция ФАС OFF или "Да поставим боклука на мястото му" се провежда днес във Варна и още осем града в страната
Общинската организация на ВМРО-БНД в Стара Загора дава началото на кампанията „Зеленото е родолюбие“ като подарява 80 дръвчета на училища и детски...
Доброволна екоакция за почистване от битови отпадъци на местността "Малката Карасиврия, подеха жителите на близкия ромския кв. "Лозенец" в Стара Заго...
Детски и младежки парламент към ОДК Кърджали събра и предаде 850 кг капачки, които се извозват до Пловдив. По този начин тийнеджърите се включиха в...