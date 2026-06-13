Доминото на войната повлече и Йемен
Нападението на коалицията от 10 арабски армии е знак за нарастващия цивилизационен сунитско-шиитски сблъсък В хаоса на войната се свлече поредното па...
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Нападението на коалицията от 10 арабски армии е знак за нарастващия цивилизационен сунитско-шиитски сблъсък В хаоса на войната се свлече поредното па...