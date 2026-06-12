Стратиева зарежда батериите с шоколад и сушени плодове
Първата ни състезателка с европейска титла в дамската рали надпревара за 2014 г. Екатерина Стратиева има в колата си винаги черен шоколад и сушени пло...
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Първата ни състезателка с европейска титла в дамската рали надпревара за 2014 г. Екатерина Стратиева има в колата си винаги черен шоколад и сушени пло...