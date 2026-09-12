Олимпийска шампионка събира деца в Чепеларе
Дафовска открива празник в петък
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Дафовска открива празник в петък
Не аз надух балона, коментира биатлонистът Красен Кралев ще привика повторно Екатерина Дафовска и Красимир Анев. Общата среща между двамата в кабинет...
Президентът на федерацията ни по биатлон Екатерина Дафовска откровено призна пред БНТ, че решението за смяна на треньора при мъжете е било грешка. "Из...