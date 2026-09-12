Ейми Адамс се включи в Инстаграм за добра кауза
Тя и Дженифър Гарнър в акции в помощ на децата в САЩ
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Тя и Дженифър Гарнър в акции в помощ на децата в САЩ
Ейми Адамс и Джейк Джиленхол са бивши съпрузи с недоизяснени чувства
Ню Йорк. Червенокосата фурия на Холивуд Ейми Адамс убедително гледа към първия си "Оскар". Според слуховете отвъд океана актрисата е сред фаворитките...