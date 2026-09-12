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Ейми Адамс гледа към "Оскар"

Ейми Адамс гледа към "Оскар"

Ню Йорк. Червенокосата фурия на Холивуд Ейми Адамс убедително гледа към първия си "Оскар". Според слуховете отвъд океана актрисата е сред фаворитките...

08 декември | 17:36
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