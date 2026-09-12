Мартеници за президента и премиера от Гълъбово
Близо 400 ученици от Гълъбово са участвали в традиционния конкурс на ЕЙ И ЕС- България за изработка на най-оригинална мартеница
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Близо 400 ученици от Гълъбово са участвали в традиционния конкурс на ЕЙ И ЕС- България за изработка на най-оригинална мартеница
На официална церемония днес ЕЙ И ЕС България и община Гълъбово подписаха договор за рехабилитацията на Младежки център в града. Общината отговаря изпъ...
Стара Загора. „Убедени сме, че споразумението за изкупуване на енергия на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово" с НЕК ЕАД е напълно законосъобразно и правно обвързва...