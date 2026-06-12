Египет с въздушни удари срещу ислямисти в Синай
Кайро. Египетските въздушни сили са ударили тази сутрин северната част на Синайския полуостров като в резултат са били убити 27 ислямски екстремисти,...
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Кайро. Египетските въздушни сили са ударили тази сутрин северната част на Синайския полуостров като в резултат са били убити 27 ислямски екстремисти,...