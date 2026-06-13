Откриха удавен ученик след облог
Откритото в Струма тяло на удавник преди дни е на изчезналия след скок в реката 17-годишен Едмонд Белюли от село Копиловци, потвърдиха от прокуратурат...
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Откритото в Струма тяло на удавник преди дни е на изчезналия след скок в реката 17-годишен Едмонд Белюли от село Копиловци, потвърдиха от прокуратурат...