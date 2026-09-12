Наш талант отиде в Белия
Едисон Йорданов подписа с Виртон
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Едисон Йорданов подписа с Виртон
Младежкият национал Едисон Йорданов се разписа снощи за успеха на дублиращия тим на "Борусия" с 3:0 срещу "Кемницер". Мачът беше от 25-ия кръг на Трет...
Като се прибера в България най-важно е да има шопска салата
Повече голове от Едисон Йорданов е поискал треньорът на "Борусия" Д Юрген Клоп. Това разкри младежкият ни национал пред местния в. "Дер Вестен". "Тря...
Дортмунд. "Дортмунд е шанс за мен. Ако се представя добре, може да попадам понякога и в състава на Юрген Клоп", сподели Едисон Йорданов, новото попълн...
София. Двама от най-обещаващите български футболисти, играещи и живеещи зад граница, приеха поканата на Михаил Мадански да играят за младежкия национ...