Касапин надъхвал Едер с пържоли
Роналдо отпраши на почивка с цялото семейство Героят на Португалия Едер е ял доста като малък, за да стане голям и силен... буквално. Местното издани...
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Роналдо отпраши на почивка с цялото семейство Героят на Португалия Едер е ял доста като малък, за да стане голям и силен... буквално. Местното издани...
Италия удари десетката с Едер, обяви Дунга Вместо на нож, Антонио Конте бе посрещнат в Торино като рок звезда. 600 фенове се изсипаха пред хотела на...