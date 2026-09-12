Патрик топи Александър, че го заплашвал за Еци (ОБЗОР)
Съдът не го пусна под "домашен арест" заради предстоящия 15 септември Първев се забавлявал, че 3-годишният Христо е затворен в шкафа, твърди свидетел...
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Съдът не го пусна под "домашен арест" заради предстоящия 15 септември Първев се забавлявал, че 3-годишният Христо е затворен в шкафа, твърди свидетел...
Детето не бива да се отделя от майка си, смята вицепремиерът Ивайло Калфин "Съжаляваме!" - казаха днес в съда Патрик и Александър, биячите на 3-годиш...
Задържаните момчета, които пребиха 3-годишния Христо, ще останат в ареста окончателно. В съда едно от тях, Патрик Първеев, само пoжела думата и каза,...
Не бива 3-годишният Христо, който бе жестоко пребит от "бавачките си" , да бъде отделян от майка му. Това мнение изрази социалният министър Ивайло Кал...
Приятелите на цигуларката се боят от злоупотреба Кампанията във "Фейсбук" в защита на Невена, чието 3-годишно дете бе пребито от двама младежи, се сд...