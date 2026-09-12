Проблем на "Тракия". Проверяват важен тунел
От 22:00 ч. днес до 6:00 ч. в сряда ще се ограничи движението
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От 22:00 ч. днес до 6:00 ч. в сряда ще се ограничи движението
В тунел падна една от лампите, а от удара върху колата ѝ загина 64-годишната жена
Част от металната конструкция на осветителните тела в тунела падна върху лек автомобил и причини смъртта на жена...
Новоназначените кадри на Агенция "Пътна инфраструктура" и Автомагистрали не са показали документи колко струва ремонтът на осветлението на „Ечемишка"....
Бившият директор на дирекция " Поддържане на пътна инфраструктура" Георги Златев се сдоби с обвинения заради трагичния инцидент в тунела "Ечемишка", п...
Нов инцидент с камион е станал в тунел "Ечемишка" по магистрала "Хемус", съобщава бТВ. Движението се осъществява само в едната лента на пътното платно...