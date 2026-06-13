Всеки пациент с е-здравна карта
Индивидуалните електронни здравни карти и електронните рецепти ще бъдат факт в началото на 2016 г. Това увери министърът на здравеопазването д-р Петър...
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Индивидуалните електронни здравни карти и електронните рецепти ще бъдат факт в началото на 2016 г. Това увери министърът на здравеопазването д-р Петър...