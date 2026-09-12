НАП с ключова информация за 1,8 милиона българи
Е-платформата на НАП предлага над 170 електронни услуги
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Е-платформата на НАП предлага над 170 електронни услуги
Декларациите са достъпни от днес в портала за е-услуги на НАП
София. НАП уведомява с имейл своите клиенти за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка, съобщиха от приходната агенция...