Нова агенция за е-правителството
Нова държавна агенция, пряко подчинена на Министерски съвет, поема електронното управление. Това предвиждат законови промени, предложени от Министерст...
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Нова държавна агенция, пряко подчинена на Министерски съвет, поема електронното управление. Това предвиждат законови промени, предложени от Министерст...
Индивидуалните електронни здравни карти и електронните рецепти ще бъдат факт в началото на 2016 г. Това увери министърът на здравеопазването д-р Петър...
Брюксел. 127 млн. евро за изграждане на електронно управление са предвидени за България през следващия програмен период на ЕС 2014-2020 г. Това сочи...