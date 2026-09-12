Реквиемът на Верди приближава към Бога
Софийската опера завладя публиката с шедьовъра на гения
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Софийската опера завладя публиката с шедьовъра на гения
Операта под липите и Театро Лирико в Каляри готвят съвместен спектакъл по шедьовъра на Верди
1500 ценители на стойностните емоции довечера ще аплодират уникалното зрелище "Набуко" - култовата творба на великия Джузепе Верди, чиято премиера зап...
Стара Загора. Поредният спектакъл, посветен на 200-годишнината на музикалния гений Джузепе Верди ще представи в петък Старозагорската държавна опера....
Благоевград. Камерна опера – Благоевград ще зарадва благоевградчани и гостите на града с юбилейния оперен концерт на големия български оперен певец Ка...
"Травиата", "Набуко" и "Аида" ще зарадват ценителите на операта във Варна
София. По случай 200 годишнината от рождението на големия композитор Джузепе Верди и 100 години оперна дейност на Арена ди Верона, се организира „ПОД...