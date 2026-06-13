Джунейт Шефкет не е напукал затвора в Стара Загора
Публикациите в медиите за предсрочното освобождаване на Джунейт Шефкет от затвора в Стара Загора не отговарят на истината. Осъденият е постъпил в затв...
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Публикациите в медиите за предсрочното освобождаване на Джунейт Шефкет от затвора в Стара Загора не отговарят на истината. Осъденият е постъпил в затв...