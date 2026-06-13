Погребват Джуна с военна униформа
Световноизвестната руска ясновидка Джуна Давиташвили ще бъде погребана във военна униформа. Това съобщава lifenews.ru. Оказва се, че лечителката я пор...
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Световноизвестната руска ясновидка Джуна Давиташвили ще бъде погребана във военна униформа. Това съобщава lifenews.ru. Оказва се, че лечителката я пор...