Тръмп бесен, спира хонорарите на адвоката си
Джулиани искал 20 000 долара дневно, но не опази президента от процедура по импийчмънт
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Джулиани искал 20 000 долара дневно, но не опази президента от процедура по импийчмънт
Президентът на САЩ сам обяви новината за положителната проба на Рудолф Джулиани
По думите му в САЩ е в сила масова медийна цензура в полза на демократите
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