Плевнелиев: Страните от Западните Балкани да получат тласък за интеграция в ЕС
Мюнхен. България остава в групата на най-проевропейските държави в Европа. Това се случи и благодарение на активното гражданско общество, заяви презид...
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Мюнхен. България остава в групата на най-проевропейските държави в Европа. Това се случи и благодарение на активното гражданско общество, заяви презид...