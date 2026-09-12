Всичко за Джонатан Кафу

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"Лудогорец" представи Кафу

"Лудогорец" представи Кафу

"Лудогорец" представи днес поредно ново попълнение от лятната селекция. Договор с шампионите подписа Джонатан Кафу, който идва от Сао Пауло. Според ме...

27 юли | 13:38
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