Ас на "Лудогорец" лудна по таратора
Обичам три неща в България - боб, ориз и най-вече таратор, обяви едно от най-скъпите попълнения на "Лудогорец" Джонатан Кафу в интервю за бразилския с...
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Обичам три неща в България - боб, ориз и най-вече таратор, обяви едно от най-скъпите попълнения на "Лудогорец" Джонатан Кафу в интервю за бразилския с...
На "Герена" треперят за двама преди Разград Чувствам се като Неймар, на който съм фен, ще играя в световен клуб, обяви новото попълнение на "Лудогоре...
"Лудогорец" представи днес поредно ново попълнение от лятната селекция. Договор с шампионите подписа Джонатан Кафу, който идва от Сао Пауло. Според ме...
Лудогорец" реагира светкавично след отпадането от квалификациите на Шампионска лига. "Орлите" се подсилват с бразилския нападател Джонатан Кафу. Споре...