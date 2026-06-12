Легенда на "Пърпъл" хвали Славин
Джо Лин Търнър се кефи на изпълнението му в "Х фактор" Легендарният вокалист на "Дийп Пърпъл" и "Рейнбоу" Джо Лин Търнър стана фен на нашето момче от...
Следете всички новини, анализи и коментари за Джон Лин Търнър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Джо Лин Търнър се кефи на изпълнението му в "Х фактор" Легендарният вокалист на "Дийп Пърпъл" и "Рейнбоу" Джо Лин Търнър стана фен на нашето момче от...