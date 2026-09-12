Джон Леджънд загуби син
Съпругата му Криси Тейгън не успя да доизноси третата си рожба
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Съпругата му Криси Тейгън не успя да доизноси третата си рожба
Любовта между хората носи истинската сила, казва носителят на 11 награди „Грами“
На 19 юни излиза седмият студиен албум на звездата - „Bigger Love“
Крис Мартин, Кийт Ърбън, Джон Леджънд и Криси Тейгън предаваха наживо домашните си изпълнения
Певецът Джон Леджънд оглави класацията на "Пийпъл"
Най-накрая успях да впечатля жена си, казва певецът
Топмоделът Криси Тейгън, която очаква първото си дете от половинката си, поп звездата Джон Леджънд, ще си наеме нощна бавачка. Тайландката и музикантъ...