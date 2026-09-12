Тръмп: Аз съм вероятния кандидат за президент
Водещият кандидат за президентската номинация на републиканците Доналд Тръмп заяви, че вече смята себе си за „вероятен кандидат", след като спечели пъ...
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Водещият кандидат за президентската номинация на републиканците Доналд Тръмп заяви, че вече смята себе си за „вероятен кандидат", след като спечели пъ...
Завера срещу Доналд Тръмп спретнаха съперниците му за номинацията за президент на САЩ от Републиканската партия. Тед Круз и Джон Кейсик обявиха, че се...
Доналд Тръмп може да остане без подкрепата на кандидатите за президент на САЩ от Републиканската партия Марко Рубио и Джон Кейсик, ако той бъде избран...
Блумбърг дава заявка за включване на надпреварата за Белия дом Американският щат Ню Хемпшър даде началото на гласуването на първичните избори на амер...