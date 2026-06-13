Внукът на Джон Пол Гети намерен мъртъв
Внукът на основателя на американската петролна компания "Гети ойл" Джон Пол Гети - Андрю, е бил намерен мъртъв в дома си в "Холивуд хилс" в района на...
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Внукът на основателя на американската петролна компания "Гети ойл" Джон Пол Гети - Андрю, е бил намерен мъртъв в дома си в "Холивуд хилс" в района на...