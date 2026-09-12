Нидерландски медии: Джоди Лукоки убит в нощен бар
Инцидентът с бившия играч на Лудогорец станал призори в Ротердам
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Инцидентът с бившия играч на Лудогорец станал призори в Ротердам
Джоди Лукоки ще рита в Трабзонспор
Поредният силен и класен трансфер реализира "Лудогорец". Четирикратният шампион привлече дефанзивния халф и капитан на "Стяуа" Андрей Препелица, инфор...