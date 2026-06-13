Джо Сатриани забива в София
Виртуозния китарист Джо Сатриани ще направи концерт в София през есента. Събитието ще се състои на 11 октомври в зала 1 на НДК. Обиколката на рок леге...
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Виртуозния китарист Джо Сатриани ще направи концерт в София през есента. Събитието ще се състои на 11 октомври в зала 1 на НДК. Обиколката на рок леге...