Всичко за Джо Сатриани

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Джо Сатриани забива в София

Джо Сатриани забива в София

Виртуозния китарист Джо Сатриани ще направи концерт в София през есента. Събитието ще се състои на 11 октомври в зала 1 на НДК. Обиколката на рок леге...

22 април | 11:39
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