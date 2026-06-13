Скандал в Белгия с шампанско край трупове
Снимки на неизвестни лица, празнуващи с шампанско край труповете на разстреляните в белгийския град Вервие джихадисти, предизвикаха скандал в Белгия,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Джижадисти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Снимки на неизвестни лица, празнуващи с шампанско край труповете на разстреляните в белгийския град Вервие джихадисти, предизвикаха скандал в Белгия,...