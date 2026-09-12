Хаджи идва с ден закъснение за Стоичков
Голямата звезда на румънския футбол Георге Хаджи закъснява с ден за големия мач „50 години №8" на Христо Стоичков. Бившият съотборник на Ицо от Барса...
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Голямата звезда на румънския футбол Георге Хаджи закъснява с ден за големия мач „50 години №8" на Христо Стоичков. Бившият съотборник на Ицо от Барса...
Билетите за юбилея на Христо Стоичков "50 години номер 8" удариха рекордните 500 лв. Търговци ги продават пред стадион "Васил Левски", видя репортер н...
Джика Хаджи потвърди: „Идвам за юбилея на Стоичков!" Невъзможно е сблъсъкът на титаните по случай юбилея на Христо Стоичков, който ще се състои на 20...