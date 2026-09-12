Топ експерти искат САЩ да обяви Фронта Полисарио за терористична организация
Полисарио получи безпилотни дронове-камикадзе, предоставени от Иран
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Полисарио получи безпилотни дронове-камикадзе, предоставени от Иран
Той е член на терористичната клетка, наречена "Бийтълс"
Основната тежест за охрана на границата пада на полицията, основно на Гранична полиция, но и армията ще бъде на разположение
България се оказва транзитен коридор за кандидат-джихадисти Владимир Чуков,арабист Преди ден гръмна новината, че шуреят на атентатора от "Шарли Ебдо...
полк. Иван Бояджиев,експерт по сигурност и антитероризъм Случилото се в Ница е терористичен акт. Има всички белези за това - много жертви, създаване...
"Ислямска държава" е загубила 12 процента от територията си през първото полугодие на 2016 г., драстично спадат и приходите й, се казва в публикуван д...
Македонските власти повдигнаха обвинение срещу 7 души на възраст между 23 и 28 години. Причината- съмнения, че са участали в терористичната организаци...
Кахтан Джанаби, посланик на Ирак Посолството на Ирак организира вчера семинар по повод прогонването от град Фалуджа на Ислямска държава. В дискусията...
Армията влезе в стратегическия град с помощта на американски части Иракската армия започна днес финалното си настъпление за освобождаването на град Ф...
Крадени български паспорти се търгуват по 8500 евро на черния пазар в Ирак, а търсенето е основно от потенциални терористи, разкри белгийската полиция...
Екстремистите от "Ислямска държава" се завръщат към Палмира и активно напредват към древния сирийски град. Те затрудняват комуникациите в района. Приб...
Абауд опитал да влезе у нас през река Места миналата година Мозъкът на парижките атентати Абделхамид Абауд се опитал да прекоси границата между Гърци...
Афганистанци, подготвяли атентати в Италия, Белгия, Великобритания и Франция, са били задържани в италианския пристанищен град Бари, съобщиха белгийск...
Френски журналист успял да проникне в група на кандидат-джихадисти, действащи в Париж и в провинцията, и 6 месеца наблюдавал техните действия. За преж...
Зала Globen Arena в Стокхолм
Компютърни дискети с пропагандни материали на джихадистката групировка "Ислямска държава" били намерени у двама шофьори, които оказват транспортни усл...
Врата към древния град Ниневия на 2000 години е била унищожена от джихадистите от "Ислямска държава", които контролират района, съобщи британското еле...
САЩ търсели сътрудничество с хората на Саддам в "Ислямска държава", твърди турски вестник През ноември 2015 г. и февруари тази година американски раз...
Белгийската прокуратура повдигна обвинения за терористичните атаки в Брюксел срещу нови двама души. Заподозрените са свързани с наемането на квартират...
Есемес от ислямист до майка му изправи Брюксел на нокти Терористичната група, организирала атентатите в Брюксел и Париж, планирала да атакува европей...