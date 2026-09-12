До 75% намаление на GSM-и и абонаментни планове от Мтел
Мтел предлага до 75% намаление на всички 4G смартфони и на абонаментни планове Мтел безкрай от 1 юли. Промоционалната кампания "Дни на щастието" ще пр...
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Мтел предлага до 75% намаление на всички 4G смартфони и на абонаментни планове Мтел безкрай от 1 юли. Промоционалната кампания "Дни на щастието" ще пр...
Село в индийския щат Гуджарат, в който е роден премиерът Нарендра Моди, забрани на неомъжените жени да ползват мобилни телефони, защото са "вредни за...
94% от гражданите на Европейския съюз, които пътуват често извън родината си, ограничават ползването на своя мобилен телефон в чужбина, като ограничав...