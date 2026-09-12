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94% в ЕС пестят от GSM в чужбина

94% в ЕС пестят от GSM в чужбина

94% от гражданите на Европейския съюз, които пътуват често извън родината си, ограничават ползването на своя мобилен телефон в чужбина, като ограничав...

17 февруари | 19:55
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