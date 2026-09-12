Големи промени с водните атракции и джетовете
Министерство на транспорта и съобщенията публикува за обществено обсъждане проекта на Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски вод...
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Министерство на транспорта и съобщенията публикува за обществено обсъждане проекта на Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски вод...
Досега част от концесионерите на плажовете обезпечаваха медицинската помощ за тях, като сключват договор с линейка
Кметът на Кърджали Хасан Азис също ще се впусне в надпреварата
Повече свободни зони и щадене на природата срещу евтини концесии Нова процедура за концесиониране на плажове одобри днес Министерски съвет. Според не...
Балчик. Българи, немци и румънци мериха сили на състезание с джетове. Поредното издание на Black Sea Open Jet Ski Tour 2014 събра на централния плаж в...
Варна. 35 морски бази са регистрирани това лято от нос Емине до Дуранкулак, на които са осигурени коридори за безопасно за останалите плажуващи движен...
Варна. 35 морски бази са регистрирани това лято от нос Емине до Дуранкулак, на които са осигурени коридори за безопасно за останалите плажуващи движен...
Бургас. Фенове на високите скорости и водните атракции ще фучат с джетове край Приморско тази събота. Най-големите майстори ще премерят сили в тазгоди...
Бургас. Фенове на високите скорости и водните атракции ще фучат с джетове край Приморско тази събота. Най-големите майстори ще премерят сили в тазгоди...
Най-актуалната звездна двойка в спорта Тайгър Уудс и Линдзи Вон отново се появиха заедно пред медиите. Нещо повече - голфърът и скиорката го раздадоха...
Получател на стоката е 37-годишен пловдивчанин
Варна. 13 килограма кокаин в джетове откриха митничарите от Варна. Те били натоварени на кораб, пристигащ от Санта Лучия. Контейнерът усъмнил гранични...