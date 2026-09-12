Джери Хол изпреварила Мърдок в гражданското, иска пари
Хол заявява, че ще потърси издръжка от съпруга си
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Хол заявява, че ще потърси издръжка от съпруга си
Майкъл Кейн и Боб Гелдоф бяха сред гостите на четвъртата сватба на медийния магнат Резиденцията "Спенсър хаус" и църквата "Сейнт Брайд" събраха елита...
Предпочитам секса с възрастни мъже, младоците са скучни, казва супермоделът от 70-те Медийният магнат и Джери Хол са влюбени от половин година Рупър...
Медийният магнат Рупърт Мърдок обяви годежа си за супермодела Джери Хол, това съобщи днес The Times, собственост именно на бизнесмена. Още през октом...
Милиардерът и бившата на Мик Джагър били влюбени като осмокласници Рупърт Мърдок, един от най-богатите мъже в света, е влюбен като осмокласник в Джер...