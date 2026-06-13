Джаз-иконата Джери Бергонци идва на фестивала в Града на липите
Световноизвестният саксофонист ще проведе и безплатен майсторски клас в Стара Загора и София Почитателите на джаза у нас ще могат да видят за пръв...
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Световноизвестният саксофонист ще проведе и безплатен майсторски клас в Стара Загора и София Почитателите на джаза у нас ще могат да видят за пръв...