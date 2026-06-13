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Джереми Ренър е известен в последните години с ролята си на Ястребово око
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Джереми Ренър е известен в последните години с ролята си на Ястребово око
Джереми Ренър става популярен от хитовия филм „Специален отряд", където си партнира с Колин Фарел. През 2009 г. е номиниран за "Оскар" за главна роля...