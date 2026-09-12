Бейби бум в Холивуд
Две любими актриси станаха майки за пореден път
Следете всички новини, анализи и коментари за Дженифър Лав Хюит. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Две любими актриси станаха майки за пореден път
Дженифър Лав Хюит и съпругът й Брайън Халисей станаха за втори път родители. 36-годишната мацка е родила момченце на име Атикъс Джеймс Халисей. А дво...
Световноизвестната актриса Дженифър Лав Хюит роди момченце. Бебето се е появило на бял свят на 24 юни. Второто дете на Хюит и съпруга й Брайън Халисе...
Бе обявено и тайното сключване на брак с бащата на бебето
Денем е примерна майка, нощем похотлива хетера