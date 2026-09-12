Джейми Фокс лее пот заради Майк Тайсън
Киноасът тренира всеки ден преди снимките на биографичната лента
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Киноасът тренира всеки ден преди снимките на биографичната лента
Всеки ден прави 60 дърпания, 60 клякания, 100 лицеви опори...
Най-големите звезди на годинита се събраха за „The Hollywood Reporter“
Двамата се разколебали в любовта си още през май
Кейти Холмс и Джейми Фокс са двойка, твърдят близки до актьорите. А причината да се крият години наред е, че Джейми е много близък приятел с бившия съ...
Актьорът и носител на „Оскар" Джейми Фокс е спасил живота на катастрофирал мъж, съобщав BBC. Инцидентът е станала пред дома на Фокс в Хидън вали, Кали...
С Джейми Фокс не ми дадоха бакшиш, плаче секси сервитьорка Флойд Мейуедър е страшна скръндза, ревна красивата сервитьорка Ник Нгуен. Боксьорът, който...