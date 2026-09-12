Президент задигнал $ 24 млн. за ремонт
Южноафриканската полиция започна да разследване къде са изчезнали 24 млн. долара държавни пари, а основният заподозрян е президентът Джейкъб Зума (вля...
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Южноафриканската полиция започна да разследване къде са изчезнали 24 млн. долара държавни пари, а основният заподозрян е президентът Джейкъб Зума (вля...
Йоханесбург. Африканският национален конгрес (ANC) спечели убедително общите избори в Южна Африка, предаде Би Би Си. По този начин досегашният презид...
Претория. Ден след погребението му в южноафриканската столица Претория беше открита статуя на покойния лидер Нелсън Мандела. Деветметровият монумент с...
Претория. Състоянието на бившия южноафрикански лидер Нелсън Мандела значително се подобрява, съобщи президентът на Южна Африка Джейкъб Зума. Мандела в...