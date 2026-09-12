Джеф Бриджис се размина със смъртта
Туморът на актьора се е свил, а боледуването от Ковид е вече само лош спомен
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Туморът на актьора се е свил, а боледуването от Ковид е вече само лош спомен
Лечението на актьора е дало резултат, туморът му се е смалил
Актьорът веднага ще се подложи на лечение
Големият актьор ще получи награда „Сесил Б. Демил“
Филмът "Седмият син" е по поредицата романи на Джоузеф Дилейни "Хрониките Уордстоун" (2004 - 2014). В ера на вълшебства, когато легенди и магия се сбл...