Дъжд и облаци във вторник
Облачно и дъждовно ще е времето във вторник. Ще духа умерен, в западната част на Дунавската равнина временно силен северозападен вятър. В Източна Бълг...
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Облачно и дъждовно ще е времето във вторник. Ще духа умерен, в западната част на Дунавската равнина временно силен северозападен вятър. В Източна Бълг...
Утре над по-голямата част от страната облачността ще е значителна и на много места главно в Северна България и планинските райони ще има валежи от дъж...
Облачно и дъждовно ще бъде времето и през уикенда. В събота ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 25° и...
Започналото още във вечерните часове увеличение на първо висока, а после и средна облачност, ще продължи и в събота. Над много райони облаците ще бъда...
Повече валежи и хладно време ни очакват през май. Това съобщават синоптици пред БГНЕС. Предимно облачно ще бъде времето в началото на месеца, на мест...
София. Облачността ще е предимно значителна с разкъсвания главно над Западна България и планинските райони. Ще превали, като по-значителни ще бъдат ва...
София. В неделя времето ще остане облачно и с превалявания, като по-слаби такива, както и временни намаления на облачността, е възможно да има южно от...
София. Без съществена промяна на времето в сряда (03 декември). Остава облачно, дъждовно, като по-значителни ще бъдат валежите в някои южни и източни...
София. На Разпети петък минималните температури ще бъдат от 3 до 10 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще бъде облачно и дъждовно. По...