Дъждовница посрещна гости за 10-то издание на Фестивала на терлика
Мъже заплетоха за първи път публично терлици Дъждовница посрещна гости за 10-то издание на Фестивала на терлика. Пристигнаха състави и изпълнители...
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Мъже заплетоха за първи път публично терлици Дъждовница посрещна гости за 10-то издание на Фестивала на терлика. Пристигнаха състави и изпълнители...
Малкото родопско село Дъждавница очаква гости за 10-ия Фестивал на терлика. Стените на местното кметство вече са изографисани от млади художници о...
Фотографи от 4 страни - България, Турция, Норвегия и Австрия, се събират в Дъждовница в края на август. Те ще работят по свои проекти в новия склуптур...