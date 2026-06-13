„Осем стъпки към безкрая на джаза!”
„Осем стъпки към безкрая на джаза!” - под това мото от 6 до 8 юни ще се проведе Осмото издание на "Джаз форум Стара Загора".
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„Осем стъпки към безкрая на джаза!” - под това мото от 6 до 8 юни ще се проведе Осмото издание на "Джаз форум Стара Загора".
С джаз-матинета за деца стартира четвъртото издание на Джаз-форум „Стара Загора" чието мото „Когато операта сиунгира...""Където операта суингира..."...