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Където операта сунгира...

Където операта сунгира...

С джаз-матинета за деца стартира четвъртото издание на Джаз-форум „Стара Загора" чието мото „Когато операта сиунгира...""Където операта суингира..."...

08 юни | 14:39
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