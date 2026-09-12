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Скандал с джакузи в училище

Скандал с джакузи в училище

Набедиха директора, че ползва ваната. Тя не е в кабинета ми, отговори школският шеф Бургаското спортно училище "Юрий Гагарин" се обзаведе с модерно д...

10 април | 21:00
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