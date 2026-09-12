Самолетът на Путин с фитнес и джакузи (ВИДЕО)
"Летящият Кремъл" е оборудван с най-добрата супер технология и руски комуникации Новият президентски самолет на Владимир Путин, наречен „Летящият Кре...
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"Летящият Кремъл" е оборудван с най-добрата супер технология и руски комуникации Новият президентски самолет на Владимир Путин, наречен „Летящият Кре...
Набедиха директора, че ползва ваната. Тя не е в кабинета ми, отговори школският шеф Бургаското спортно училище "Юрий Гагарин" се обзаведе с модерно д...
Бургаското спортно СОУ "Юрий Гагарин" се обзаведе с модерно джакузи. Луксозната екстра била предоставена безвъзмездно на школото от Министерството на...
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Джакузи на открито става задължително за луксозните домове. Има някои луксозни екстри, които със сигурност ще направят всеки луксозен дом по-привлекат...