Ивайло Михайлов представя песни на Пучини
Тенорът излиза на 26 юни в операта на Стара Загора с пианистката Деница Петрова
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Тенорът излиза на 26 юни в операта на Стара Загора с пианистката Деница Петрова
С арията от „Турандот“ те отправиха послание за надежда и непреклоним дух във времето на криза
Благоевград. Камерна опера – Благоевград ще зарадва благоевградчани и гостите на града с юбилейния оперен концерт на големия български оперен певец Ка...