Деми Мур шокира с ново лице. Сравниха я с Джако
Фенове недоволни от новата визия на актрисата
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Фенове недоволни от новата визия на актрисата
Певецът харчел 80 000 долара за лекарства Не наркотици, а комбинацията на успокоителни и болкоуспокояващи предизвикали гибелта му Причината за смърт...
Легендарната Дженифър Батън с шоу в памет на Майкъл на 4 юни Дженифър Батън, легендарната китаристка на Джако, ще забие на 4 юни в "София лайв клуб"....
"Майкъл Джексън мислеше, че ще живее вечно. И то не като метафора, а буквално. Смяташе, че учените ще му помогнат да се сдобие с безсмъртие. Имаше стр...
На тази дата Джако трябваше да навърши 55 години
Анонимен колекционер постави рекорд на търг за вещи на Краля