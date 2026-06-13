Ивелина Василева: Бетонът на "Корал" е излят върху сиви дюни
Бетонът, излят на къмпинг Юг е върху дюни, заяви в Бургас министърът на екологията Ивелина Василева. Започналото строителство ще бъде окончателно спря...
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Бетонът, излят на къмпинг Юг е върху дюни, заяви в Бургас министърът на екологията Ивелина Василева. Започналото строителство ще бъде окончателно спря...