Опозицията иска нова комисия за "Дюнигейт"
София. Депутати от опозицията събират подписка за създаване на анкетна комисия за скандала с дюните в Несебър. Анкетна комисия обаче се стягат да прав...
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София. Депутати от опозицията събират подписка за създаване на анкетна комисия за скандала с дюните в Несебър. Анкетна комисия обаче се стягат да прав...
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