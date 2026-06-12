Старозагорци се преклониха пред паметта на Дякона
Бъдещият Апостол на свободата получава първите си уроци в Хилендарския метох в старозагорския храм „Св. Димитър" и Светиниколкското училище в града С...
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Бъдещият Апостол на свободата получава първите си уроци в Хилендарския метох в старозагорския храм „Св. Димитър" и Светиниколкското училище в града С...
Дали не се самоубиваме като нация, посягайки на символите си Как се прави в България филм, който да напълни кината? Вземаш събитие или личност, които...
Благоевград. Благоевград ще почете 142-годишнината от гибелта на Васил Левски - Апостола на свободата с редица мероприятия в продължение на 4 дни. Кул...