Гледаме "Дякон Левски" във "Влайкова"
Гледаме от днес "Дякон Левски" в столичното кино "Влайкова". Баш ценителите могат да бъдат доволни от локацията - това е единственото пространство в ц...
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Гледаме от днес "Дякон Левски" в столичното кино "Влайкова". Баш ценителите могат да бъдат доволни от локацията - това е единственото пространство в ц...
"Искам да забравя този филм ИЗЦЯЛО и НАПЪЛНО възможно най-бързо! Въпреки че се съмнявам, че ще ми се получи... Дълбоко съм потресена от тази четиричас...